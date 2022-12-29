У Південній Кореї сталася ДТП у тунелі: щонайменше п’ятеро людей загинули, ще 37 - отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Південній Кореї щонайменше п'ятеро людей загинули і 37 отримали поранення унаслідок пожежі, спричиненої зіткненням вантажівки з автобусом у шумозахисному тунелі автомагістралі. Про це інформує УНН з посиланням на Yonhap News Agency Korea.
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Повідомляється, що пожежа сталася близько 13:50 за місцевим часом вздовж швидкісної дороги у Гвачхоні, на південь від Сеула. Пожежні служби спочатку оголосили, що пожежа почалася після зіткнення між автобусом і сміттєвозом, але пізніше заявили, що їм знадобиться додаткове розслідування, щоб визначити точну причину інциденту.
Згідно з даними Національного пожежного агентства, щонайменше п'ятеро осіб загинуло. Ще троє наразі перебувають у важкому стані, а 34 - отримали легкі поранення. Зазначаються, що кількість загиблих може зрости залежно від результатів рятувальної операції.
Як повідомив заступник речника президента Південної Кореї Лі Чже Мьон, лідер країни доручив уряду ретельно обстежити місце аварії, щоб переконатися, чи немає інших постраждалих, і надати повну медичну допомогу тим, кого вдалося врятувати.
Нагадаємо
29 жовтня понад 122 людей постраждали в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу.