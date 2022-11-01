Смертоносна вечірка на Хелловін: кількість загиблих збільшилася до 156

Деталі

Згідно з даними Центрального штабу з протидії катастрофам, 20-річна корейська жінка померла у вівторок вранці під час лікування у важкому стані. Це новий зареєстрований фатальний випадок в результаті тисняви в Сеулі на Хелловін.

Станом на 11 ранку 29 осіб перебували у важкому стані, а ще 122 отримали легкі травми, повідомили чиновники.

Серед убитих 101 жінка, 104 жертви у віці 20 років, 31 жертва у віці 30 років.

Нагадаємо

За словами очевидців, трагедія сталася в суботу ввечері 29 жовтня у вузькому провулку біля готелю Hamilton у відомому районі нічного життя після того, як туди навалився натовп святкувальників.

Десятки тисяч людей відвідували територію для вечірок на честь Хелловіну.