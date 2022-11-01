Смертоносна вечірка на Хелловін: кількість загиблих збільшилася до 156
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Понад 122 людей постраждали в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу. Як повідомило агентство Yonhap News Agency Korea, кількість загиблих зросла до 156 людей, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними Центрального штабу з протидії катастрофам, 20-річна корейська жінка померла у вівторок вранці під час лікування у важкому стані. Це новий зареєстрований фатальний випадок в результаті тисняви в Сеулі на Хелловін.
Станом на 11 ранку 29 осіб перебували у важкому стані, а ще 122 отримали легкі травми, повідомили чиновники.
Серед убитих 101 жінка, 104 жертви у віці 20 років, 31 жертва у віці 30 років.
Нагадаємо
За словами очевидців, трагедія сталася в суботу ввечері 29 жовтня у вузькому провулку біля готелю Hamilton у відомому районі нічного життя після того, як туди навалився натовп святкувальників.
Десятки тисяч людей відвідували територію для вечірок на честь Хелловіну.