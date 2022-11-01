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Смертоносная вечеринка на Хэллоуин: количество погибших увеличилось до 156

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Более 122 человек пострадали в результате давки в Сеуле, когда огромная толпа хлынула в центральный район столицы Южной Кореи на празднование Хэллоуина поздно в субботу. Как сообщило агентство Yonhap News Agency Korea, количество погибших возросло до 156 человек, передает УНН.

Детали

Согласно данным Центрального штаба по противодействию катастрофам, 20-летняя корейская женщина умерла во вторник утром во время лечения в тяжелом состоянии. Это новый зарегистрированный фатальный случай в результате давки в Сеуле на Хэллоуин.

По состоянию на 11 утра 29 человек находились в тяжелом состоянии, а еще 122 получили легкие травмы, сообщили чиновники.

Среди убитых 101 женщина, 104 жертвы в возрасте 20 лет, 31 жертва в возрасте 30 лет.

Напомним

По словам очевидцев, трагедия произошла в субботу вечером 29 октября в узком переулке возле отеля Hamilton в известном районе ночной жизни после того, как туда навалилась толпа празднующих.

Десятки тысяч людей посещали территорию для вечеринок в честь Хэллоуина.

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