Смертоносная вечеринка на Хэллоуин: количество погибших увеличилось до 156
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Более 122 человек пострадали в результате давки в Сеуле, когда огромная толпа хлынула в центральный район столицы Южной Кореи на празднование Хэллоуина поздно в субботу. Как сообщило агентство Yonhap News Agency Korea, количество погибших возросло до 156 человек, передает УНН.
Детали
Согласно данным Центрального штаба по противодействию катастрофам, 20-летняя корейская женщина умерла во вторник утром во время лечения в тяжелом состоянии. Это новый зарегистрированный фатальный случай в результате давки в Сеуле на Хэллоуин.
По состоянию на 11 утра 29 человек находились в тяжелом состоянии, а еще 122 получили легкие травмы, сообщили чиновники.
Среди убитых 101 женщина, 104 жертвы в возрасте 20 лет, 31 жертва в возрасте 30 лет.
Напомним
По словам очевидцев, трагедия произошла в субботу вечером 29 октября в узком переулке возле отеля Hamilton в известном районе ночной жизни после того, как туда навалилась толпа празднующих.
Десятки тысяч людей посещали территорию для вечеринок в честь Хэллоуина.