У сенаті Нідерландів назвали можливу дату розгляду асоціації Україна-ЄС

Дату розгляду поки не затверджено. Повідомляється, що її, можливо, перенесуть на 6 червня. Остаточне рішення має бути прийнято до 9 травня.

Нагадаємо, 23 лютого 2017 року нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Нідерланди є єдиною державою ЄС, що ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Києвом після референдуму в квітні, на якому нідерландці більшістю голосів проголосували проти Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Саме для усунення занепокоєнь Нідерландів щодо Угоди лідери ЄС 15 грудня ухвалили рішення щодо України.