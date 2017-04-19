У сенаті Нідерландів назвали можливу дату розгляду асоціації Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Розгляд ратифікації угоди про асоціацію України з Євросоюзом запропоновано провести 23 травня, цю дату для проведення дебатів запропонував комітет з іноземних справ сенату Нідерландів. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт сенату Нідерландів.
Дату розгляду поки не затверджено. Повідомляється, що її, можливо, перенесуть на 6 червня. Остаточне рішення має бути прийнято до 9 травня.
Нагадаємо, 23 лютого 2017 року нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Нідерланди є єдиною державою ЄС, що ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Києвом після референдуму в квітні, на якому нідерландці більшістю голосів проголосували проти Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Саме для усунення занепокоєнь Нідерландів щодо Угоди лідери ЄС 15 грудня ухвалили рішення щодо України.