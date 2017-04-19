В сенате Нидерландов назвали возможную дату рассмотрения ассоциации Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Рассмотрение ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом предложено провести 23 мая, эту дату для проведения дебатов предложил комитет по иностранным делам сената Нидерландов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт сената Нидерландов.
Дата рассмотрения пока не утверждена. Сообщается, что ее, возможно, перенесут на 6 июня. Окончательное решение должно быть принято до 9 мая.
Напомним, 23 февраля 2017 нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
Нидерланды являются единственным государством ЕС, которое еще не ратифицировало соглашение о более тесном сотрудничестве по безопасности, а также политическом и торговом сотрудничестве с Киевом после референдума в апреле, на котором голландцы большинством голосов проголосовали против Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Именно для устранения беспокойств Нидерландов по Соглашению лидеры ЕС 15 декабря приняли решение в отношении Украины.