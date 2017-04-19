В сенате Нидерландов назвали возможную дату рассмотрения ассоциации Украина-ЕС

Дата рассмотрения пока не утверждена. Сообщается, что ее, возможно, перенесут на 6 июня. Окончательное решение должно быть принято до 9 мая.

Напомним, 23 февраля 2017 нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Нидерланды являются единственным государством ЕС, которое еще не ратифицировало соглашение о более тесном сотрудничестве по безопасности, а также политическом и торговом сотрудничестве с Киевом после референдума в апреле, на котором голландцы большинством голосов проголосовали против Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Именно для устранения беспокойств Нидерландов по Соглашению лидеры ЕС 15 декабря приняли решение в отношении Украины.