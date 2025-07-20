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У Саудівській Аравії помер "сплячий принц", який провів у комі понад 20 років

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Принц Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль Сауд, відомий як "Сплячий принц", помер у віці 36 років. Він перебував у комі майже 20 років після автомобільної аварії 2005 року в Лондоні.

У Саудівській Аравії помер "сплячий принц", який провів у комі понад 20 років

Принц Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль Сауд, "Сплячий принц" Саудівської Аравії, помер у віці 36 років, провівши майже 20 років у комі після автомобільної аварії 2005 року в Лондоні. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Times of India.

Деталі

Про смерть "Сплячого принца" повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х його батько. 

З серцями, які вірять у волю і приречення Аллаха, з глибоким сумом і смутком ми оплакуємо нашого улюбленого сина: принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала бін Абдель Азіза Аль Сауда, який помер сьогодні. Нехай помилує його Аллах

- написав він.

Батько принца Аль-Валіда, брат бізнес-магната принца Аль-Валіда бін Талала бін Абдулазіза Аль-Сауда, ніколи не втрачав надії на те, що його син повністю одужає. Він продовжував брати участь у догляді за сином і виступав проти відключення системи життєзабезпечення.

До трагічної катастрофи принц Аль-Валід навчався у військовому коледжі в Лондоні.

Після аварії він був госпіталізований до Медичного містечка короля Абдулазіза в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де залишався в комі.

Принц Аль-Валід бін Халід Аль-Сауд отримав серйозні травми головного мозку та внутрішню кровотечу внаслідок жахливої аварії у 2005 році, коли йому було лише 15 років.

Його тримали в лікарні на апараті штучної вентиляції легень через що прозвали "Сплячим принцем".

У Саудівській Аравії стратили відомого журналіста-розслідувача корупції королівської сім'ї за "державну зраду"15.06.25, 20:55 • 18526 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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