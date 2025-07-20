У Саудівській Аравії помер "сплячий принц", який провів у комі понад 20 років

Принц Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль Сауд, "Сплячий принц" Саудівської Аравії, помер у віці 36 років, провівши майже 20 років у комі після автомобільної аварії 2005 року в Лондоні. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Times of India.

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Про смерть "Сплячого принца" повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х його батько.

З серцями, які вірять у волю і приречення Аллаха, з глибоким сумом і смутком ми оплакуємо нашого улюбленого сина: принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала бін Абдель Азіза Аль Сауда, який помер сьогодні. Нехай помилує його Аллах - написав він.

Батько принца Аль-Валіда, брат бізнес-магната принца Аль-Валіда бін Талала бін Абдулазіза Аль-Сауда, ніколи не втрачав надії на те, що його син повністю одужає. Він продовжував брати участь у догляді за сином і виступав проти відключення системи життєзабезпечення.

До трагічної катастрофи принц Аль-Валід навчався у військовому коледжі в Лондоні.

Після аварії він був госпіталізований до Медичного містечка короля Абдулазіза в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де залишався в комі.

Принц Аль-Валід бін Халід Аль-Сауд отримав серйозні травми головного мозку та внутрішню кровотечу внаслідок жахливої аварії у 2005 році, коли йому було лише 15 років.

Його тримали в лікарні на апараті штучної вентиляції легень через що прозвали "Сплячим принцем".

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