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В Саудовской Аравии умер «спящий принц», который провел в коме более 20 лет

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Принц Аль-Валид бин Халид бин Талал бин Абдулазиз Аль Сауд, известный как «Спящий принц», умер в возрасте 36 лет. Он находился в коме почти 20 лет после автомобильной аварии 2005 года в Лондоне.

В Саудовской Аравии умер «спящий принц», который провел в коме более 20 лет

Принц Аль-Валид бин Халид бин Талал бин Абдулазиз Аль Сауд, «Спящий принц» Саудовской Аравии, скончался в возрасте 36 лет, проведя почти 20 лет в коме после автомобильной аварии 2005 года в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Times of India.

Детали

О смерти «Спящего принца» сообщил на своей странице в социальной сети Х его отец. 

С сердцами, которые верят в волю и предопределение Аллаха, с глубокой скорбью и печалью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халида бин Талала бин Абдель Азиза Аль Сауда, который скончался сегодня. Да помилует его Аллах

- написал он.

Отец принца Аль-Валида, брат бизнес-магната принца Аль-Валида бин Талала бин Абдулазиза Аль-Сауда, никогда не терял надежды на то, что его сын полностью выздоровеет. Он продолжал участвовать в уходе за сыном и выступал против отключения системы жизнеобеспечения.

До трагической катастрофы принц Аль-Валид учился в военном колледже в Лондоне.

После аварии он был госпитализирован в Медицинский городок короля Абдулазиза в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где оставался в коме.

Принц Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд получил серьезные травмы головного мозга и внутреннее кровотечение в результате ужасной аварии в 2005 году, когда ему было всего 15 лет.

Его держали в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких, из-за чего прозвали «Спящим принцем».

В Саудовской Аравии казнили известного журналиста-расследователя коррупции королевской семьи за "государственную измену"15.06.25, 20:55 • 18526 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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