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У РЄ вказали на недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей

У РЄ вказали на недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Орган Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму MONEYVAL опублікував звіт, в якому вказав на недостатній прогрес, досягнутий Україною у виконанні його рекомендацій, передає УНН з посиланням на звіт.

"MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з моменту прийняття свого звіту про взаємну оцінку в грудні 2017 року, і закликає країну активізувати свої зусилля по усуненню недоліків, зважаючи на очікувані в даний час законодавчі реформи", - йдеться в звіті.

Відзначається, що MONEYVAL змінив оцінку для України відповідно до нещодавно зміненої Рекомендації 21 про попередження і конфіденційності, з первісної "відповідна", на "в значній мірі відповідає".

"Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво і координація, спершу оцінені як "відповідні"), 7 (цільові фінансові санкції, пов'язані з поширенням, спершу оцінені як "частково відповідні"), 18 (внутрішній контроль та іноземні філії і дочірні компанії, спочатку оцінені як "значною мірою відповідає"), вимоги яких змінилися з моменту прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження і конфіденційність), спочатку оцінена як "відповідна", була переоцінена як "в значній мірі відповідає", - сказано в звіті.

Як повідомляв УНН, ЄС дозволив подальший імпорт з України низки видів овочів і фруктів.

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