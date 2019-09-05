ЕС разрешил дальнейший импорт из Украины ряда видов овощей и фруктов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украина включена в список стран, которые могут экспортировать в ЕС ряд видов свежих фруктов и овощей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
"В результате проведенной работы Госпродпотребслужбы с Европейской Комиссией о предоставлении беспрепятственного экспорта фруктов и овощей, определенных Директивой Совета ЕС 2019/523, Украина включена в Перечень стран, которые могут экспортировать в ЕС ряд свежих фруктов и овощей", - указали в ведомстве.
Речь идет о Malus Mill (яблоня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перец), Solanum aethiopicum L. (паслен), Solanum lycopersicum L. (томаты) и Solanum melongena L. (баклажан).
В Госпродпотребслужбе отметили, что в соответствии с Директивой Совета ЕС 2019/523 с 1 сентября 2019 года изменены условия импорта Malus Mill, Pyrus L., Prunus L., Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L., и Solanum melongena L. в ЕС.
Груз на сегодня может экспортироваться со свободных участков от Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-European), которые устанавливаются в период вегетации.
"Госпродпотребслужба обращалась в Еврокомиссию с запросом о признании всей Украины страной, свободной от указанных карантинных организмов. После рассмотрения обращения Госпродпотребслужбы Еврокомиссия включила Украину в Перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров", - подытожили в ведомстве.