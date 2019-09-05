Україна веде переговори з ЄС про поновлення експорту фруктів та овочів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Тривають переговори з ЄК щодо надання безперешкодного експорту фруктів та овочів, визначених Директивою Ради ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Держпродспоживслужба проводить переговори з Єврокомісією щодо вирішення зазначеного питання та визнання України країною вільною від вказаних організмів та надання безперешкодного експорту фруктів та овочів, визначених Директивою Ради ЄС 2019/523.
Рішення поки що не прийняте. Однак поточні консультації з Єврокомісією дозволяють припустити, що рішення може бути схвалене найближчим часом, зазначили у відомстві.
Після розгляду звернення Держпродспоживслужби ЄК включить Україну в Перелік країн яким дозволено експорт овочів та фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів.
Зазначене надасть змогу українським експортерам вивозити продукцію до ЄС із всієї території країни, а не з окремих ділянок, які отримали статус вільних від певних організмів.
Держпродспоживслужба неодноразово нагадувала експортерам та сільгоспвиробникам про необхідність дотримання фітосанітарних вимог країн-партнерів України в міжнародній торгівлі.
При цьому звернень щодо проблемних питань, які стосуються експорту зазначених фруктів та овочів, до Держпродспоживслужби від бізнес-спільноти не надходило.
Разом з цим, розуміючи пріоритетність питання та з метою спрощення процедури експорту українських фруктів та овочів в частині не встановлення статусу вільних ділянок від організмів, зазначених в Директиві Ради ЄС 2019/523, Держпродспоживслужба у серпня поточного року надіслала до Європейської Комісії запит щодо визнання всієї України країною вільною від Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-European).
Нагадаємо, відповідно до Директиви Ради ЄС 2019/523 з 1 вересня 2019 року змінено умови імпорту ряду свіжих фруктів та овочів, зокрема і для тих, що наразі можуть бути експортовані з України.
Йдеться про Malus Mill (яблуня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перець), Solanum aethiopicum L. (пасльон), Solanum lycopersicum L. (томати) та Solanum melongena L. (баклажан).
Вантаж на сьогодні може експортуватися з вільних ділянок від Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-European), які встановлюються в період вегетації.