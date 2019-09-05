Украина ведет переговоры с ЕС о возобновлении экспорта фруктов и овощей

Госпродпотребслужба проводит переговоры с Еврокомиссией по решению данного вопроса и признания Украины страной свободной от указанных организмов и предоставления беспрепятственного экспорта фруктов и овощей, определенных Директивой Совета ЕС 2019/523.

Решение пока не принято. Однако текущие консультации с Еврокомиссией позволяют предположить, что решение может быть принято в ближайшее время, отметили в ведомстве.

После рассмотрения обращения Госпродпотребслужбы ЕК включит Украину в Перечень стран которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров.

Указанное даст возможность украинским экспортерам вывозить продукцию в ЕС по всей территории страны, а не из отдельных участков, которые получили статус свободных от определенных организмов.

Госпродпотребслужба неоднократно напоминала экспортерам и сельхозпроизводителям о необходимости соблюдения фитосанитарных требований стран-партнеров Украины в международной торговле.

При этом обращений по проблемным вопросам, которые касаются экспорта указанных фруктов и овощей, в Госпродпотребслужбу от бизнес-сообщества не поступало.

Вместе с тем, понимая приоритетность вопроса и с целью упрощения процедуры экспорта украинских фруктов и овощей в части не установление статуса свободных участков от организмов, указанных в Директиве Совета ЕС 2019/523, Госпродпотребслужба в августе текущего года направила в Европейской Комиссии запрос о признании всей Украины страной свободной от Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-European).

Напомним, в соответствии с Директивой Совета ЕС 2019/523 с 1 сентября 2019 года изменены условия импорта ряда свежих фруктов и овощей, в том числе и для тех, что сейчас могут быть экспортированы из Украины.

Речь идет о Malus Mill (яблоня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перец), Solanum aethiopicum L. (паслен), Solanum lycopersicum L. (томаты) и Solanum melongena L. (баклажан).

Груз на сегодня может экспортироваться из свободных участков от Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-European), которые устанавливаются в период вегетации.