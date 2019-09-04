З вересня ЄС відмовився від імпорту низки плодоовочевої продукції з України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Починаючи з 1 вересня 2019 року імпортери фруктів в країнах ЄС відмовляються від закупівель яблука і груші з України та інших країн, що не входять до Євросоюзу, у зв’язку зі вступом в силу директиви (EU) 2019/523. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Української плодоовочевої асоціації.
"Підтвердження про те, що українські яблука і томати з 1 вересня не відправляються до ЄС, надійшло нам відразу від декількох експортерів і виробників", – сказала директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.
Повідомляється, що директива (EU) 2019/523 була прийнята 21 березня 2019 року. Вона передбачає посилення заходів захисту ЄС від шкідливих карантинних організмів і стосується постачання яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції
"З огляду на те, що Україна є країною, вільною від цих організмів, тому що випадків їх виявлення не було, компетентний орган України (Держпродспоживслужба) вже офіційно запропонувала Європейській Комісії прийняти рішення про безперешкодний імпорт цих товарів", - йдеться в повідомленні.
Однак, Українська плодоовочева асоціація зазначає, що на даний момент, офіційної відповіді від Єврокомісії поки не надійшло, а значить, постачати ці товари не можна.
Нагадаємо, у січні-липні 2019 року Україна імпортувала 124,3 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 82,3 млн дол.