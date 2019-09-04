З вересня ЄС відмовився від імпорту низки плодоовочевої продукції з України

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Починаючи з 1 вересня 2019 року імпортери фруктів в країнах ЄС відмовляються від закупівель яблука і груші з України та інших країн, що не входять до Євросоюзу, у зв’язку зі вступом в силу директиви (EU) 2019/523. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Української плодоовочевої асоціації.