С сентября ЕС отказался от импорта ряда плодоовощной продукции из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Начиная с 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи с вступлением в силу директивы (EU) 2019/523. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинской плодоовощной ассоциации.
"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей", - сказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.
Сообщается, что директива (EU) 2019/523 была принята 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции
"Учитывая то, что Украина является страной, свободной от этих организмов, так как случаев их обнаружения не было, компетентный орган Украины (Госпродпотребслужба) уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров", - говорится в сообщении.
Однако, Украинская плодоовощная ассоциация отмечает, что на данный момент, официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя.
Напомним, в январе-июле 2019 Украина импортировала 124,3 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 82,3 млн долл.