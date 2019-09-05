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ЄС дозволив подальший імпорт з України низки видів овочів і фруктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Україна включена до переліку країн, які можуть експортувати до ЄС низку видів свіжих фруктів та овочів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби.

"У результаті проведеної роботи Держпродспоживслужби з Європейською Комісією щодо надання безперешкодного експорту фруктів та овочів, визначених Директивою Ради ЄС 2019/523, Україна включена до Переліку країн, які можуть експортувати до ЄС ряд свіжих фруктів та овочів", - вказали у відомстві.

Йдеться про Malus Mill (яблуня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перець), Solanum aethiopicum L. (пасльон), Solanum lycopersicum L. (томати) та Solanum melongena L. (баклажан).

У Держпродспоживслужбі зазначили, що відповідно до Директиви Ради ЄС 2019/523 з 1 вересня 2019 року змінено умови імпорту Malus Mill, Pyrus L., Prunus L., Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L., та Solanum melongena L. до ЄС.

Вантаж на сьогодні може експортуватися з вільних ділянок від Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-European), які встановлюються в період вегетації.

"Держпродспоживслужба зверталася до Єврокомісії із запитом щодо визнання всієї України країною, вільною від зазначених карантинних організмів. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби Єврокомісія включила Україну в Перелік країн, яким дозволено експорт овочів та фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів", - підсумували у відомстві.

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