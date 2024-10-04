У Румунії вранці недалеко від українського кордону стався землетрус: що відомо

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У румунській Зоні Вранча зафіксовано землетрус магнітудою 4,2 на глибині 104 км. Поштовхи відчули жителі Одеської області України, хоча точні населені пункти не вказані.

Вранці в п'ятницю, 4 жовтня, в румунській Зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,2. Підземні поштовхи зафіксували о 6.19 за київським часом на глибині 104 км. Про це повідомляє Національний науково-дослідний інститут фізики на Землі, передає УНН

Деталі 

Землетрус стався поблизу наступних міст: 44 км на захід від Фокшані, 58 км на північ від Бузеу, 69 км на схід від Сфанту-Георге, 79 км на схід від Брашова, 91 км на північний схід від Плоєшті.

Одеські ЗМІ пишуть, що в області жителі також відчули поштовхи. Хоча не уточнюється, у яких саме населених пунктах.

Нагадаємо 

16 вересня на півдні Одещини стався землетрус, який сягнув 2-4 балів. Поштовхи відчувались й в інших районах області. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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