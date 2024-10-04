В Румынии утром недалеко от украинской границы произошло землетрясение: что известно

Утром в пятницу, 4 октября, в румынской Зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки зафиксировали в 6.19 по киевскому времени на глубине 104 км. Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики на Земле, передает УНН.

Детали

Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 44 км к западу от Фокшани, 58 км к северу от Бузеу, 69 км к востоку от Сфанту-Георге, 79 км к востоку от Брашова, 91 км к северо-востоку от Плоешти.

Одесские СМИ пишут, что в области жители также ощутили толчки. Хотя не уточняется, в каких именно населенных пунктах.

Напомним

16 сентября на юге Одесской области произошло землетрясение, которое достигло 2-4 баллов. Толчки ощущались и в других районах области.