В Румынии утром недалеко от украинской границы произошло землетрясение: что известно
Киев • УНН
В румынской Зоне Вранча зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 104 км. Толчки ощутили жители Одесской области Украины, хотя точные населенные пункты не указаны.
Утром в пятницу, 4 октября, в румынской Зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки зафиксировали в 6.19 по киевскому времени на глубине 104 км. Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики на Земле, передает УНН.
Детали
Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 44 км к западу от Фокшани, 58 км к северу от Бузеу, 69 км к востоку от Сфанту-Георге, 79 км к востоку от Брашова, 91 км к северо-востоку от Плоешти.
Одесские СМИ пишут, что в области жители также ощутили толчки. Хотя не уточняется, в каких именно населенных пунктах.
Напомним
16 сентября на юге Одесской области произошло землетрясение, которое достигло 2-4 баллов. Толчки ощущались и в других районах области.