В Румынии утром недалеко от украинской границы произошло землетрясение: что известно

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В румынской Зоне Вранча зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 104 км. Толчки ощутили жители Одесской области Украины, хотя точные населенные пункты не указаны.

Утром в пятницу, 4 октября, в румынской Зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки зафиксировали в 6.19 по киевскому времени на глубине 104 км. Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики на Земле, передает УНН

Детали 

Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 44 км к западу от Фокшани, 58 км к северу от Бузеу, 69 км к востоку от Сфанту-Георге, 79 км к востоку от Брашова, 91 км к северо-востоку от Плоешти.

Одесские СМИ пишут, что в области жители также ощутили толчки. Хотя не уточняется, в каких именно населенных пунктах.

Напомним 

16 сентября на юге Одесской области произошло землетрясение, которое достигло 2-4 баллов. Толчки ощущались и в других районах области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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