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У Роттердамі чоловік влаштував стрілянину у квартирі, а потім у медичному центрі: є жертви

У Роттердамі чоловік влаштував стрілянину у квартирі, а потім у медичному центрі: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Роттердамі озброєний чоловік влаштував два напади - відкрив стрілянину у квартирі, а потім у медичному центрі. Як повідомляє Algemeen Dagblad, є жертви, передає УНН.

Деталі

Спочатку підозрюваний відкрив стрілянину у квартирі, а потім у найближчому медичному центрі - Erasmus MC. Передбачається, що чоловік поранив двох людей у квартирі, а потім підпалив її.

Потім він пішов до лікарні, де відкрив стрілянину у студентській аудиторії.

За даними видання, к результаті стрілянини загинули двоє людей: 39-річна жінка і 46-річний чоловік, який є викладачем Erasmus MC. Тяжко постраждала 14-річна донька 39-річної жінки. 

Поліція заявила, що за підозрою у стрільбі затримано 32-річного жителя міста. Про затриманого відомо, що у 2021 році його затримали за жорстоке поводження з тваринами.

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб розповів про «жахливий інцидент», який стався в його місті. Після стрілянини навколо Erasmus MC виник хаос і паніка.

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