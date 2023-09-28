У Роттердамі чоловік влаштував стрілянину у квартирі, а потім у медичному центрі: є жертви

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Спочатку підозрюваний відкрив стрілянину у квартирі, а потім у найближчому медичному центрі - Erasmus MC. Передбачається, що чоловік поранив двох людей у квартирі, а потім підпалив її.

Потім він пішов до лікарні, де відкрив стрілянину у студентській аудиторії.

За даними видання, к результаті стрілянини загинули двоє людей: 39-річна жінка і 46-річний чоловік, який є викладачем Erasmus MC. Тяжко постраждала 14-річна донька 39-річної жінки.

Поліція заявила, що за підозрою у стрільбі затримано 32-річного жителя міста. Про затриманого відомо, що у 2021 році його затримали за жорстоке поводження з тваринами.

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб розповів про «жахливий інцидент», який стався в його місті. Після стрілянини навколо Erasmus MC виник хаос і паніка.

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