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У США в університетському містечку сталась стрілянина: вбито викладача

У США в університетському містечку сталась стрілянина: вбито викладача

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У понеділок під час стрілянини в університетському містечку був застрелений викладач Університету Північної Кароліни. Про це повідомили офіційні особи, додавши, що підозрюваного було заарештовано, пише Reuters, передає УНН.

Цитата 

«Я спустошений тим, що спільнота Університету Північної Кароліни втратила викладача внаслідок акту насильства в кампусі», — сказав у заяві ректор навчального закладу Кевін Гускевич.

Деталі 

Поліцію повідомили про стрілянину в кампусі Чапел-Хілл, штат Північна Кароліна, вдень у понеділок, сказав канцлер. Ректор додав, що підозрюваного затримали та взяли під варту.

Приблизно через дві години поліція оголосила, що в кампусі немає жодної безпосередньої загрози. Після повідомлення про присутність озброєного чоловіка на території університетського містечка була посилена присутність поліції, а мешканців кампусу попросили перебувати у безпечних місцях. 

Влада не розкрила особи загиблого викладача та підозрюваного.

«У відповідь ми скасували заняття та всі заходи в університетському містечку на решту дня в понеділок, 28 серпня, і вівторок, 29 серпня», — додав канцлер.

Доповнення 

Раніше поліція опублікувала зображення підозрюваного чоловіка на X/Twitter, коли він ще не перебував під вартою, і описала його як «людину, яка представляє інтерес у сучасній ситуації з озброєною та небезпечною людиною».

В університеті навчається близько 32 000 студентів, а також близько 4 100 викладачів і 9 000 співробітників.

Нагадаємо

У суботу чоловік, озброєний гвинтівкою та пістолетом, убив трьох людей у ​​магазині Dollar General у Джексонвіллі, штат Флорида США, а потім застрелився сам. 

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