В США в университетском городке произошла стрельба: убит преподаватель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В понедельник во время стрельбы в университетском городке был застрелен преподаватель Университета Северной Каролины. Об этом сообщили официальные лица, добавив, что подозреваемый был арестован, пишет Reuters, передает УНН.
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«Я опустошен тем, что сообщество Университета Северной Каролины потеряло преподавателя в результате акта насилия в кампусе», — сказал в заявлении ректор учебного заведения Кевин Гускевич.
Детали
Полиция получила сообщение о стрельбе в кампусе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, днем в понедельник, сказал канцлер. Ректор добавил, что подозреваемого задержали и взяли под стражу.
Примерно через два часа полиция объявила, что в кампусе нет никакой непосредственной угрозы. После сообщения о присутствии вооруженного мужчины на территории университетского городка было усилено присутствие полиции, а жителей кампуса попросили находиться в безопасных местах.
Власти не раскрыли личности погибшего преподавателя и подозреваемого.
«В ответ мы отменили занятия и все мероприятия в университетском городке на оставшуюся часть дня в понедельник, 28 августа, и вторник, 29 августа», — добавил канцлер.
Дополнение
Ранее полиция опубликовала изображение подозреваемого мужчины на X/Twitter, когда он еще не находился под стражей, и описала его как «человека, представляющего интерес в современной ситуации с вооруженным и опасным человеком».
В университете обучается около 32 000 студентов, а также около 4 100 преподавателей и 9 000 сотрудников.
Напомним
В субботу мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил трех человек в магазине Dollar General в Джексонвилле, штат Флорида США, а затем застрелился сам.