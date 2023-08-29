В США в университетском городке произошла стрельба: убит преподаватель

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«Я опустошен тем, что сообщество Университета Северной Каролины потеряло преподавателя в результате акта насилия в кампусе», — сказал в заявлении ректор учебного заведения Кевин Гускевич.

Детали

Полиция получила сообщение о стрельбе в кампусе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, днем в понедельник, сказал канцлер. Ректор добавил, что подозреваемого задержали и взяли под стражу.

Примерно через два часа полиция объявила, что в кампусе нет никакой непосредственной угрозы. После сообщения о присутствии вооруженного мужчины на территории университетского городка было усилено присутствие полиции, а жителей кампуса попросили находиться в безопасных местах.

Власти не раскрыли личности погибшего преподавателя и подозреваемого.

«В ответ мы отменили занятия и все мероприятия в университетском городке на оставшуюся часть дня в понедельник, 28 августа, и вторник, 29 августа», — добавил канцлер.

Дополнение

Ранее полиция опубликовала изображение подозреваемого мужчины на X/Twitter, когда он еще не находился под стражей, и описала его как «человека, представляющего интерес в современной ситуации с вооруженным и опасным человеком».

В университете обучается около 32 000 студентов, а также около 4 100 преподавателей и 9 000 сотрудников.

Напомним

В субботу мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил трех человек в магазине Dollar General в Джексонвилле, штат Флорида США, а затем застрелился сам.