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В США в университетском городке произошла стрельба: убит преподаватель

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В понедельник во время стрельбы в университетском городке был застрелен преподаватель Университета Северной Каролины. Об этом сообщили официальные лица, добавив, что подозреваемый был арестован, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

«Я опустошен тем, что сообщество Университета Северной Каролины потеряло преподавателя в результате акта насилия в кампусе», — сказал в заявлении ректор учебного заведения Кевин Гускевич.

Детали 

Полиция получила сообщение о стрельбе в кампусе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, днем в понедельник, сказал канцлер. Ректор добавил, что подозреваемого задержали и взяли под стражу.

Примерно через два часа полиция объявила, что в кампусе нет никакой непосредственной угрозы. После сообщения о присутствии вооруженного мужчины на территории университетского городка было усилено присутствие полиции, а жителей кампуса попросили находиться в безопасных местах. 

Власти не раскрыли личности погибшего преподавателя и подозреваемого.

«В ответ мы отменили занятия и все мероприятия в университетском городке на оставшуюся часть дня в понедельник, 28 августа, и вторник, 29 августа», — добавил канцлер.

Дополнение 

Ранее полиция опубликовала изображение подозреваемого мужчины на X/Twitter, когда он еще не находился под стражей, и описала его как «человека, представляющего интерес в современной ситуации с вооруженным и опасным человеком».

В университете обучается около 32 000 студентов, а также около 4 100 преподавателей и 9 000 сотрудников.

Напомним

В субботу мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил трех человек в магазине Dollar General в Джексонвилле, штат Флорида США, а затем застрелился сам. 

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