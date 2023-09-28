В Роттердаме мужчина устроил стрельбу в квартире, а затем в медицинском центре: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Роттердаме вооруженный мужчина устроил два нападения - открыл стрельбу в квартире, а затем в медицинском центре. Как сообщает Algemeen Dagblad, есть жертвы, передает УНН.
Детали
Сначала подозреваемый открыл стрельбу в квартире, а затем в ближайшем медицинском центре - Erasmus MC. Предполагается, что мужчина ранил двух человек в квартире, а затем поджег ее.
Затем он пошел в больницу, где открыл стрельбу в студенческой аудитории.
По данным издания, в результате стрельбы погибли два человека: 39-летняя женщина и 46-летний мужчина, который является преподавателем Erasmus MC. Тяжело пострадала 14-летняя дочь 39-летней женщины.
Полиция заявила, что по подозрению в стрельбе задержан 32-летний житель города. О задержанном известно, что в 2021 году его задержали за жестокое обращение с животными.
Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб рассказал о «ужасном инциденте», который произошел в его городе. После стрельбы вокруг Erasmus MC возник хаос и паника.
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