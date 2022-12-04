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кремлю буде складно підтримувати схвалення війни в Україні серед росіян – британська розвідка

кремлю буде складно підтримувати схвалення війни в Україні серед росіян – британська розвідка

Київ • УНН

 • 922069 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Серед росіян падає підтримка війни в Україні – кремлю стає дедалі важче досягти навіть мовчазного схвалення. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Деталі

Як зазначили розвідники, одне з росЗМІ отримало доступ до даних, які зібрала федеральна служба охорони росії для внутрішнього використання. Згідно з ними, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною і лише 25% стверджують, що підтримують продовження війни.

Ці результати узгоджуються з опитуванням у жовтні 2022 року, де 57% респондентів виступали за переговори. У квітні 2022 року приблизно 80% росіян заявили про підтримку війни, повідомили у розвідці.

Цитата

"Попри спроби російської влади посилити повний контроль над інформаційним середовищем, війна стає дедалі відчутнішою для багатьох росіян після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року. Оскільки росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення, ймовірно, буде дедалі складніше для кремля", – підсумували британські розвідники.

Нагадаємо

З 1 грудня у росії набула чинності поправка до закону про "іноземних агентів", завдяки якій кремль посилить репресивні повноваження держави, щоб придушити інакодумство.

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