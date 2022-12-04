кремлю будет сложно поддерживать одобрение войны в Украине среди россиян – британская разведка

Детали

Как отметили разведчики, одно из росСМИ получило доступ к данным, которые собрала федеральная служба охраны россии для внутреннего использования. Согласно им, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% утверждают, что поддерживают продолжение войны.

Эти результаты согласовываются с опросом в октябре 2022 года, где 57% респондентов выступали за переговоры. В апреле 2022 года около 80% россиян заявили о поддержке войны, сообщили в разведке.

Цитата

"Несмотря на попытки российских властей усилить полный контроль над информационной средой, война становится все более ощутимой для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Поскольку россия вряд ли достигнет серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все сложнее для кремля", – подытожили британские разведчики.

Напомним

С 1 декабря в россии вступила в силу поправка к закону об "иностранных агентах", благодаря которой кремль усилит репрессивные полномочия государства, чтобы подавить инакомыслие.