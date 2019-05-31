У Росії заявили про розширення списку санкцій щодо представників ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Росії прийнято рішення про розширення списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ. Про це йдеться у заяві Міністрества закордонних справ Росії, передає УНН.
У МЗС РФ відзначили, що останнім часом Європейський союз відзначився прийняттям низки рішень, які передбачають застосування щодо деяких російських громадян обмежувальних заходів одностороннього характеру.
“Підставою для таких рішень стали бездоказові, а часом абсурдні звинувачення на адресу наших співвітчизників”, — йдеться у повідомленні.
У МЗС наголосили, що Російська Федерація неодноразово застерігала сторону ЄС від використання суперечить міжнародному праву інструменту односторонніх санкцій. У зв’язку з прийнятими ЄС рішеннями відкрито заявляли про те, що Росія залишає за собою право на співмірні відповідні дії.
“У зв’язку з цим російською стороною прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в’їзд на територію Російської Федерації. Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу”, — йдеться у повідомленні.
Відповідні обмеження введені згідно з Федеральним законом від 15 серпня 1996 р № 114-ФЗ “Про порядок виїзду з Російської Федерації та в’їзду в Російську Федерацію”, наголосили у МЗС РФ.
“Нота МЗС Росії, що інформує про даний крок, спрямована Представництву Європейського союзу в Росії в установленому порядку”, — додали в російському відомстві.
Нагадаємо, ЄС закликав країни ООН подумати про санкції проти РФ за Крим.