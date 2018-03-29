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У Росії закриють генконсульство США та вишлють американських дипломатів

У Росії закриють генконсульство США та вишлють американських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Росії закриють генконсульство США у Петербурзі та вишлють американських дипломатів у тій самій кількості, в якій до цього було видворено російських диппредставників із США. Про це на прес-конференції заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“Росія відкликає угоду на функціонування генконсульства США у Санкт-Петербурзі”, — цитує видання міністра.

Крім того, за його словами, Москва вишле “стільки ж американських дипломатів, скільки було вислано російських зі США”.

Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії.

Нагадаємо, колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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