У Росії закриють генконсульство США та вишлють американських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Росії закриють генконсульство США у Петербурзі та вишлють американських дипломатів у тій самій кількості, в якій до цього було видворено російських диппредставників із США. Про це на прес-конференції заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Росія відкликає угоду на функціонування генконсульства США у Санкт-Петербурзі”, — цитує видання міністра.
Крім того, за його словами, Москва вишле “стільки ж американських дипломатів, скільки було вислано російських зі США”.
Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії.
Нагадаємо, колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.