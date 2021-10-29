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У Росії зафіксували новий рекорд смертності від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кількість летальних наслідків через коронавірус у Росії за добу зросла на 1163 проти 1159 днем раніше, це новий максимум. Загалом померли 236 220, повідомили у п’ятницю журналістам у федеральному оперативному штабі боротьби з новою інфекцією, пише УНН.

У Росії зафіксували новий рекорд смертності від COVID-19

Деталі

Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити лише після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,8%, випливає з даних штабу.

Кількість одужалих зросла за добу на 30 462. Вперше з початку епідемії цей показник перевищив 30 тис. Усього вже одужали 7 302 515 осіб. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, залишилася на рівні 86,6% від загальної кількості хворих.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у країні зросло за добу на 39 849, до 8 432 546. У відносному вираженні приріст кількості хворих становив 0,47%.

У Росії провели понад 50,9 млн повних циклів вакцинації від коронавірусу, а щеплення першим компонентом зробили 56,8 млн разів. При цьому рівень колективного імунітету до коронавірусу в Росії за тиждень зріс із 45,7% до 46,8%. “Станом на 29 жовтня вакцинацію першим компонентом проведено 56 787 209 разів, вакцинацію повного циклу — 50 960 796 разів. Рівень колективного імунітету Росії становить 46,8%”, — йдеться у повідомленні штабу.

Ситуація у Москві

Кількість інфікованих коронавірусом у Москві, збільшилася за добу на 7 511 проти 8 440 днем раніше. Всього з початку епідемії виявили 1 802 521 хворого.

У відносному вираженні приріст становив 0,42%.

Кількість летальних наслідків у Москві збільшилася за добу на 93 проти 95 днем раніше. Загалом у Москві від ковіду померла 31 151 людина.

Доповнення

Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий спалах захворюваності на COVID-19. Оперативний штаб майже щодня звітує про антирекорди за кількістю хворих і померлих від ковіду. При цьому в МОЗ РФ вважають, що піку захворюваності в країні ще не досягнуто. З 30 жовтня по 7 листопада в країні оголошено режим неробочих днів. У деяких регіонах він почав діяти раніше.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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