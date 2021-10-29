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В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 163 против 1 159 днем ранее, это новый максимум. Всего умерли 236 220, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Детали

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 30 462. Впервые с начала эпидемии этот показатель превысил 30 тыс. Всего уже выздоровели 7 302 515 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,6% от общего числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 39 849, до 8 432 546. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%.

В России провели более 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 45,7% до 46,8%. “По состоянию на 29 октября вакцинация первым компонентом проведена 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла — 50 960 796 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%”, — говорится в сообщении штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 511 против 8 440 днем ранее. Всего с начала эпидемии выявили 1 802 521 заболевшего.

В относительном выражении прирост составил 0,42%.

Число летальных исходов в Москве увеличилось за сутки на 93 против 95 днем ранее. Всего в Москве от ковида умер 31 151 человек.

Дополнение

Осенью 2021 года из-за распространения штамма дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Оперативный штаб почти ежедневно отчитывается об антирекордах по количеству заболевших и умерших от ковида. При этом в Минздраве РФ считают, что пик заболеваемости в стране еще не достигнут. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней. В некоторых регионах он начал действовать раньше.

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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