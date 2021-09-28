У Росії зафіксували новий добовий антирекорд за кількістю загиблих від коронавірусу за весь час пандемії

Деталі

Це максимальний добовий приріст смертей з початку пандемії. До цього рекордне значення зафіксували 24 вересня, коли за добу померли 828 осіб. З початку пандемії у Росії, за даними оперативного штабу, померла 205 531 особа.

За останню добу в Росії виявили 21 559 нових випадків зараження коронавірусом (днем раніше — 22 236), а з початку пандемії — 7 464 708. Найбільше нових хворих у Москві (+2541 осіб), Петербурзі (+1530), Підмосков’ї (+ 1450), Нижегородській (+546) і Свердловській областях (+518).

За добу одужали 17 368 осіб з коронавірусом (днем раніше — 13 513 осіб). З початку пандемії від COVID-19 одужали 6 635 485 осіб.

Додамо, що у федерального штабу по боротьбі з коронавірусом і Росстату різні дані про смертність від COVID-19. За даними Росстату, з березня 2020 року по липень 2021 року в Росії від причин, пов’язаних з COVID-19, загинули близько 365 тисяч осіб.

Доповнення

Варто зазначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих РФ українських АР Крим та Севастополя.