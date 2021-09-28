В России зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству погибших от коронавируса за все время пандемии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. По состоянию на 11:30 (время совпадает с киевским) утра 28 сентября в России за сутки умерли 852 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, пишет УНН.

Детали

Это максимальный суточный прирост смертей с начала пандемии. До этого рекордное значение зафиксировали 24 сентября, когда за сутки умерли 828 человек. С начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, умерли 205 531 человек.

За последние сутки в России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 22 236), а с начала пандемии — 7 464 708. Больше всего новых заболевших в Москве (+2541 человек), Петербурге (+1530), Подмосковье (+1450), Нижегородской (+546) и Свердловской областях (+518).

За сутки выздоровели 17 368 человек с коронавирусом (днем ранее — 13 513 человек). С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 6 635 485 человек.

Добавим, что у федерального штаба по борьбе с коронавирусом и Росстата разные данные о смертности от COVID-19. По данным Росстата, с марта 2020 года по июль 2021 года в России от причин, связанных с COVID-19, умерли около 365 тысяч человек.

Дополнение

Стоит отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных РФ украинских АР Крым и Севастополя.

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