У росії з грудня заборонять експорт твердої пшениці — Мінсільгосп рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У росії вирішили тимчасово заборонити експорт твердої пшениці. Передбачається, що заборона діятиме з 1 грудня 2023 року по 31 травня 2024 року. Про це пише низка росЗМІ з посиланням на заяву Мінсільгоспу рф, передає УНН.
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“Встановити з 1 грудня 2023 року до 31 травня 2024 року включно тимчасову заборону на вивезення пшениці твердої (коди 1001 11 і 1001 19 єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного союзу) (далі — пшениця тверда) з російської федерації”, — йдеться в тексті проєкту постанови російського Мінсільгоспу.
Деталі
Про причини такого рішення в Мінсільгоспі пояснень поки що не дали.
Згідно з проєктом постанови передбачено низку винятків на експорт. Зокрема, заборона не поширюється на вивезення з рф твердої пшениці "для надання міжнародної гуманітарної допомоги, в рамках міжнародних міжурядових угод, а також на вивезення як запаси й з метою забезпечення діяльності військових формувань росії за кордоном".
Заборона також не торкнеться твердої пшениці, яку вивозять для забезпечення діяльності організацій рф на архіпелазі Шпіцберген і на космодромі Байконур, в Абхазію і Південну Осетію, а також до білорусі — “в рамках Союзної держави”, уточнили у відомстві відсутність обмежень для білорусів.
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Додатково
Раніше росЗМІ писали про намір влади заборонити експорт м'яса курки і яєць з росії, але і ввести тарифні пільги на ввезення м'яса курки обсягом до 160 тисяч тонн. Заборони вводять “з метою стабілізації цінової ситуації”, пояснили в Мінсільгоспі.