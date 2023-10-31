Россияне вывозят ворованное украинское зерно через оккупированный Бердянск — Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Оккупанты устроили свой “зерновой коридор” в захваченном Бердянске, и вывозят через тамошний порт ворованное на Юге Украины зерно. В этом убежден городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
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“Оккупанты устроили свой „зерновой коридор“ в захваченном Бердянске. Здесь они отгружают краденое на Юге Украины зерно”, — сообщил Федоров.
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По данным Мелитопольского городского головы россияне планируют вывозить до 150 тысяч тонн зерновых ежемесячно из оккупированного ими порта в Бердянске.
Кроме того, согласно информации Федорова захватчики из рф активно разворовывают и сам Бердянский порт. Недавно российское федеральное агентство речного и морского транспорта "Росморречфлот" сделало заявление, мол, они “передадут в федеральную собственность” 29 объектов недвижимого имущества и восемь единиц флота.
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Напомним
30 октября начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина сообщила, что российские оккупанты разгружают судно с военным грузом в Бердянском порту. Она призвала бердянцев, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, быть осторожными и находиться как можно дальше от инфраструктуры.