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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Россияне вывозят ворованное украинское зерно через оккупированный Бердянск — Федоров

Киев • УНН

 • 86934 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Оккупанты устроили свой “зерновой коридор” в захваченном Бердянске, и вывозят через тамошний порт ворованное на Юге Украины зерно. В этом убежден городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Россияне вывозят ворованное украинское зерно через оккупированный Бердянск — Федоров

Цитата

“Оккупанты устроили свой „зерновой коридор“ в захваченном Бердянске. Здесь они отгружают краденое на Юге Украины зерно”, — сообщил Федоров.

Детали

По данным Мелитопольского городского головы россияне планируют вывозить до 150 тысяч тонн зерновых ежемесячно из оккупированного ими порта в Бердянске.

Кроме того, согласно информации Федорова захватчики из рф активно разворовывают и сам Бердянский порт. Недавно российское федеральное агентство речного и морского транспорта "Росморречфлот" сделало заявление, мол, они “передадут в федеральную собственность” 29 объектов недвижимого имущества и восемь единиц флота.

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Напомним

30 октября начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина сообщила, что российские оккупанты разгружают судно с военным грузом в Бердянском порту. Она призвала бердянцев, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, быть осторожными и находиться как можно дальше от инфраструктуры.

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