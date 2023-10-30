Окупанти розвантажують судно з військовим вантажем в Бердянському порту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські окупанти сьогодні розвантажують судно з військовим вантажем в Бердянському порту. Про це повідомляє начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Телеграм-каналі, передає УНН.
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«Сьогодні окупанти розвантажують судно з військовим вантажем в Бердянському порту, повідомляють місцеві. Саме тому цілий день бердянці спостерігали в районі порту штучний туман, яким окупанти намагалися прикритись», - написала Галіціна.
Вона закликала бердянців, які зараз проживають на тимчасово окупованій території, бути обережними та перебувати якомога далі від інфраструктури.
Доповнення
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