Оккупанты разгружают судно с военным грузом в Бердянском порту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские оккупанты сегодня разгружают судно с военным грузом в Бердянском порту. Об этом сообщает начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Телеграмм-канале, передает УНН.
Цитата
"Сегодня оккупанты разгружают судно с военным грузом в Бердянском порту, сообщают местные. Именно поэтому целый день бердянцы наблюдали в районе порта искусственный туман, которым оккупанты пытались прикрыться", - написала Галицина.
Она призвала бердянцев, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, быть осторожными и находиться как можно дальше от инфраструктуры.
Дополнение
В сети появились спутниковые фото аэродрома в Бердянске, после ударов ВСУ.