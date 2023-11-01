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В россии с декабря запретят экспорт твердой пшеницы — Минсельхоз рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В россии решили временно запретить экспорт твердой пшеницы. Предполагается, что запрет будет действовать с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Об этом пишет череда россСМИ со ссылкой на заявление Минсельхоза рф, передаёт УНН.

В россии с декабря запретят экспорт твердой пшеницы — Минсельхоз рф

Цитата

“Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее — пшеница твердая) из российской федерации”, — говорится в тексте проекта постановления российского Минсельхоза.

Детали

О причинах такого решения в Минсельхозе объяснений пока не дали.

Согласно проэкту постановления предусмотрен ряд исключений на экспорт. В частности, запрет не распространяется на вывоз из рф твердой пшеницы “для оказания международной гуманитарной помощи, в рамках международных межправсоглашений, а также на вывоз ‎в качестве припасов и в целях обеспечения деятельности воинских формирований рф за рубежом”.

Запрет также не коснется твердой пшеницы, вывозимой для обеспечения деятельности организаций рф на архипелаге Шпицберген и на космодроме Байконур, в Абхазию и Южную Осетию, а также в беларусь — “в рамках Союзного государства”, уточнили в ведомстве отсутствие ограничений для белларуссов.

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Дополнительно

Ранее россСМИ писали о намерении властей запретить экспорт мяса курицы и яиц из россии, но и ввести тарифные льготы на ввоз мяса курицы объемом до 160 тысяч тонн. Запреты вводят “в целях стабилизации ценовой ситуации”, объяснили в Минсельхозе.

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