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У Росії сталася пожежа в колонії, де сидить актор Єфремов

У Росії сталася пожежа в колонії, де сидить актор Єфремов

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Росії сталася пожежа у виправній колонії №4 у Білгородській області, де відбуває покарання актор Михайло Єфремов. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.

Деталі

"Пожежа в колонії ВК-4 в Білгородській області. Це та сама, де відбуває свій термін актор Михайло Єфремов. Деталі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

При цьому за даними Telegram-каналу 112, загоряння вже ліквідовано, згасити вогонь вдалося без залучення МНС. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо

8 липня 2020 року Михайла Єфремов, перебуваючи в стані сп'яніння, став винуватцем смертельного ДТП, в якому загинув водій-кур'єр Сергій Захаров. Через кілька місяців актора засудили до восьми років позбавлення волі. Згодом термін був зменшений до 7,5 років колонії. Єфремов відбуває покарання у виправній колонії №4 у Білгородській області.

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