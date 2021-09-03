У Росії сталася пожежа в колонії, де сидить актор Єфремов

Деталі

"Пожежа в колонії ВК-4 в Білгородській області. Це та сама, де відбуває свій термін актор Михайло Єфремов. Деталі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

При цьому за даними Telegram-каналу 112, загоряння вже ліквідовано, згасити вогонь вдалося без залучення МНС. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо

8 липня 2020 року Михайла Єфремов, перебуваючи в стані сп'яніння, став винуватцем смертельного ДТП, в якому загинув водій-кур'єр Сергій Захаров. Через кілька місяців актора засудили до восьми років позбавлення волі. Згодом термін був зменшений до 7,5 років колонії. Єфремов відбуває покарання у виправній колонії №4 у Білгородській області.