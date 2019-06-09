У Росії розповіли, за яких умов заплатять внесок до Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Внесок Росії до бюджету Ради Європи буде сплачено після повного відновлення прав делегації РФ в Парламентській асамблеї організації. Про це заявив в інтерв'ю ТАСС на Петербурзькому міжнародному економічному форумі перший віце-спікер нижньої палати парламенту РФ Олександр Жуков, передає УНН.
"Росія повинна бути відновлена повністю в правах, і тоді всі питання, в тому числі фінансові, будуть вирішені", - сказав парламентарій.
У зв'язку з цим він вказав на "певні позитивні сигнали", які лунають із боку ПАРЄ.
У квітні 2014 року делегація РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) була позбавлена права голосу після анексії Криму Росією.
Раніше на цьому тижні регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, який ускладнює списку санкцій процедуру проти Російської Федерації. Українська сторона назвала це "поганим варіантом", вказавши при цьому, що якщо резолюцію проголосують, то можливість ввести санкції в урізаному варіанті залишиться. Голосування на сесії Асамблеї відбудеться 24 червня.
Міністерство закордонних справ України пізніше заявило, що відкоригує відношення до Парламентської Асамблеї Ради Європи після того, як туди повернуть Росію.