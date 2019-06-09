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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106486 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134813 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143385 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129566 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129978 просмотра

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В России рассказали, при каких условиях заплатят взнос в Совет Европы

В России рассказали, при каких условиях заплатят взнос в Совет Европы

Киев  •  УНН

 • 14845 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Взнос России в бюджет Совета Европы будет уплачен после полного восстановления прав делегации РФ в Парламентской ассамблее организации. Об этом заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-спикер нижней палаты парламента РФ Александр Жуков, передает УНН.

"Россия должна быть восстановлена полностью в правах, и тогда все вопросы, в том числе финансовые, будут решены", - сказал парламентарий.

В связи с этим он указал на "определенные позитивные сигналы", которые исходят от ПАСЕ.

В апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена права голоса после аннексии Крыма Россией.

Ранее на этой неделе регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, который усложняет список санкций процедуру против Российской Федерации. Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

Министерство иностранных дел Украины позже заявило, что откорректирует отношение к Парламентской Ассамблеи Совета Европы после того, как туда вернут Россию.

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