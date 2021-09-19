У Росії під пісню групи ЛСП "Номери" наклали на себе руки двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Росії під пісню білоруської групи ЛСП "Номери" наклали на себе руки двоє молодих людей. Сьогодні з'явилося відео суїциду 18-річного хлопця з Краснодару. Про це пише 93.ru, передає УНН.
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Також відомо, що в місті Зеленоград 17-річна дівчина сиділа на балконі багатоповерхівки і під рядки "і каменем вниз, з даху будинку" впала вниз. При цьому вона вела прямий ефір в соцмережі Intagram.
До слова, білоруський гурт "ЛСП" прийняла рішення видалити свою пісню "Номери" з усіх майданчиків в мережі через вчинення самогубств серед підлітків. Про це вони повідомили на своїй сторінці в Twiter.
"Як не сумно про це говорити, ми прийняли рішення видалити трек "Номери" з усіх майданчиків", - написав менеджер групи Дмитро Магаді.