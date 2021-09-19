У Росії під пісню групи ЛСП "Номери" наклали на себе руки двоє підлітків

Деталі

Також відомо, що в місті Зеленоград 17-річна дівчина сиділа на балконі багатоповерхівки і під рядки "і каменем вниз, з даху будинку" впала вниз. При цьому вона вела прямий ефір в соцмережі Intagram.

До слова, білоруський гурт "ЛСП" прийняла рішення видалити свою пісню "Номери" з усіх майданчиків в мережі через вчинення самогубств серед підлітків. Про це вони повідомили на своїй сторінці в Twiter.

"Як не сумно про це говорити, ми прийняли рішення видалити трек "Номери" з усіх майданчиків", - написав менеджер групи Дмитро Магаді.