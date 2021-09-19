В России под песню группы ЛСП "Номера" совершили самоубийство двое подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В России под песню белорусской группы ЛСП "Номера" совершили самоубийство двое молодых людей. Сегодня появилось видео суицида 18-летнего парня из Краснодара. Об этом пишет 93.ru, передает УНН.
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Также известно, что в городе Зеленоград 17-летняя девушка сидела на балконе многоэтажки и под строки “и камнем вниз, с крыши дома” упала вниз. При этом она вела прямой эфир в соцсети Intagram.
К слову, белорусская группа “ЛСП” приняла решение удалить свою песню “Номера” со всех площадок в сети из-за совершение самоубийств среди подростков. Об этом они сообщили на своей странице в Twiter.
“Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек „Номера“ со всех площадок”, — написал менеджер группы Дмитрий Магадов.