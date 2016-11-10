У Росії назвали імена затриманих в Криму "диверсантів" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські ЗМІ назвали імена ймовірних затриманих ФСБ РФ у Криму "українських диверсантів" - Олексій Бессарабов, Володимир Дудко і Дмитро Штибліков, брат якого Олексій Штибліков заявив, що останній не має стосунку до Міністерства оборони України, повідомляє УНН з посиланням на Дождь.
Зазначається, що ФСБ імен затриманих не називала. При цьому імена “диверсантів” з посиланням на неназване джерело називає видання ФАН: Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.
За словами брата одного із затриманих, Д.Штибліков працює аналітиком Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону “Номос” в Севастополі. За даними з відкритих джерел, це українська неурядова аналітична організація, її офіс розташований в Севастополі.
“До (анексії Криму - ред.), років п’ять чи шість він був аналітиком, займався військовою журналістикою. І, мабуть, тому потрапив в списки як підозрюваний. Останнім часом він був цивільним. Колись він дійсно був військовим, але це було давно”, — припустив О.Штибліков.
Також була затримана дружина Д.Штиблікова, вона проходить у справі як свідок.
“Вона не вийшла на роботу, її почали шукати, і родичі застали момент обшуку в гаражі. Так нам стало відомо про затримання”, - розповів брат затриманого.
Повідомляється, що пізніше дружину затриманого відпустили.
На 12:00, за словами О.Штиблікова, в Ленінському районному суді Севастополя призначено засідання з обрання запобіжного заходу затриманим.
Повідомляється, що Д.Штиблікову призначений державний адвокат.