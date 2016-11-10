В России назвали имена задержанных в Крыму "диверсантов" - СМИ

Отмечается, что ФСБ имен задержанных не называла. При этом имена "диверсантов" со ссылкой на неназванный источник называет издание ФАН: Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

По словам брата одного из задержанных, Д.Штыбликов работает аналитиком Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос" в Севастополе. По данным из открытых источников, это украинская неправительственная аналитическая организация, ее офис расположен в Севастополе.

"До (аннексии Крыма - ред.), лет пять или шесть он был аналитиком, занимался военной журналистикой. И, видимо, поэтому попал в списки в качестве подозреваемого. В последнее время он был гражданским. Когда-то он действительно был военным, но это было давно ", - предположил А.Штыбликов.

Также была задержана жена Д.Штыбликова, она проходит по делу как свидетель.

"Она не вышла на работу, ее начали искать, и родственники застали момент обыска в гараже. Так нам стало известно о задержании ", - рассказал брат задержанного.

Сообщается, что позже жену задержанного отпустили.

На 12:00, по словам А.Штыбликова, в Ленинском районном суде Севастополя назначено заседание по избранию меры пресечения задержанным.

Сообщается, что Д.Штыбликову назначен государственный адвокат.