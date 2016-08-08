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У Росії на жінку з дитиною вночі впала стеля

У Росії на жінку з дитиною вночі впала стеля

Київ • УНН

 • 4768 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У ніч на 6 серпня у Пермі в Росії в результаті обвалення стелі в приватному дерев'яному будинку постраждали місцева жительна і її 2-річний син, передає УНН з посиланням на прес-службу слідчого комітету Російської Федерації у Пермському краї.

За попередніми даними, хлопчик проживав разом з батьками і бабусею у приватному дерев'яному одноповерховому будинку, 1950 року побудови у Пермі. У ніч на 6 серпня в одній з кімнат обвалилася стеля.

Вказано, що в результаті дитина і його мама, що перебували в зоні обвалення, отримали незначні травми і були госпіталізовані в медичний заклад. Стан постраждалих оцінюється як стабільно задовільний, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. Жінці і її синові надається необхідна медична допомога.

За цим фактом слідчими органами СК РФ проводиться дослідча перевірка. З'ясовуються умови життя і виховання потерпілого хлопчика. Встановлюються причини, що призвели до нещасного випадку.

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