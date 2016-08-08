В России на женщину с ребенком ночью упал потолок

По предварительным данным, мальчик проживал вместе с родителями и бабушкой в ​​частном деревянном одноэтажном доме, 1950 года постройки в Перми. В ночь на 6 августа в одной из комнат обвалился потолок.

Указано, что в результате ребенок и его мама, находящиеся в зоне обрушения, получили незначительные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Состояние пострадавших оценивается как стабильно удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщине и ее сыну оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СК РФ проводится доследственная проверка. Выясняются условия жизни и воспитания потерпевшего мальчика. Устанавливаются причины, которые привели к несчастному случаю.