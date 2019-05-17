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У Росії горять понад 20 тис. га лісу

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Лісові пожежі діють на площі понад 20 тис. га в дев'яти російських регіонах. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Видання також відзначає, що добою раніше повідомлялося про 35 пожежах загальною площею 14,9 тис. га.

“На 00:00 мск (співпадає з києвським часом) 17 травня 2019 року на території Російської Федерації діяло 30 лісових пожеж на площі 20130 га, за якими проводились роботи по активному гасінню”, — йдеться в повідомленні.

Найбільше пожеж зафіксовано в російському Хабаровському краї — 11. При цьому найбільша площа загоряння відзначається в Забайкаллі — близько 12 тис. га. По чотири джерела загоряння діють в Красноярському краї, Іркутській області та Бурятії.

До гасіння задіяно 1,8 тис. осіб і майже 400 одиниць техніки. За минулу добу було загашено 78 пожеж на землях лісового фонду.

Пожежонебезпечний сезон діє в 81 суб’єкті Російської Федерації. Режим надзвичайної ситуації уведений в двох регіонах — Курганської області і Забайкальському краї, а особливий протипожежний режим — в 46.

Нагадаємо, заводський районний суд в Кемерові приступив до розгляду по суті першої кримінальної справи про пожежу в торговому центрі “Зимова вишня” де загинули 60 людей.

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