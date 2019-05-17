В России горят свыше 20 тыс. га леса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Лесные пожары действуют на площади более 20 тыс. га в девяти российских регионах. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Издание также отмечает, что сутками ранее сообщалось о 35 пожарах общей площадью 14,9 тыс. га.
"На 00:00 мск (совпадает с киевским времени) 17 мая 2019 года на территории Российской Федерации действовало 30 лесных пожаров на площади 20130 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Больше всего пожаров зафиксировано в российском Хабаровском крае - 11. При этом наибольшая площадь возгорания отмечается в Забайкалье - около 12 тыс. га. По четыре источника возгорания действуют в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.
К тушению задействовано 1,8 тыс. человек и почти 400 единиц техники. За минувшие сутки было потушено 78 пожаров на землях лесного фонда.
Пожароопасный сезон действует в 81 субъекте Российской Федерации. Режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах - Курганской области и Забайкальском крае, а особый противопожарный режим - в 46.
Напомним, заводской районный суд в Кемерове приступил к рассмотрению по существу первого уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" где погибли 60 человек.