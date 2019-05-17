В России горят свыше 20 тыс. га леса

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46709 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70573 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87011 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99349 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123733 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137911 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130207 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В России горят свыше 20 тыс. га леса

В России горят свыше 20 тыс. га леса

Киев  •  УНН

 • 21368 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Лесные пожары действуют на площади более 20 тыс. га в девяти российских регионах. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Издание также отмечает, что сутками ранее сообщалось о 35 пожарах общей площадью 14,9 тыс. га. 

"На 00:00 мск (совпадает с киевским времени) 17 мая 2019 года на территории Российской Федерации действовало 30 лесных пожаров на площади 20130 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров зафиксировано в российском Хабаровском крае - 11. При этом наибольшая площадь возгорания отмечается в Забайкалье - около 12 тыс. га. По четыре источника возгорания действуют в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

К тушению задействовано 1,8 тыс. человек и почти 400 единиц техники. За минувшие сутки было потушено 78 пожаров на землях лесного фонда.

Пожароопасный сезон действует в 81 субъекте Российской Федерации. Режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах - Курганской области и Забайкальском крае, а особый противопожарный режим - в 46.

Напомним, заводской районный суд в Кемерове приступил к рассмотрению по существу первого уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" где погибли 60 человек.

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