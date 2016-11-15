У Росії голову Мінекономрозвитку О.Улюкаєва відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Басманний суд Москви ухвалив рішення про домашній арешт голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексія Улюкаєва, якого звинувачують в отриманні хабара у розмірі 2 млн дол., передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
“Басманний суд Москви санкціонував домашній арешт глави Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва, звинуваченого в отриманні хабара”, — йдеться в повідомленні.
Прохання про домашній арешт слідчий аргументував тим, що глава Мінекономрозвитку часто буває в закордонних відрядженнях і може сховатися від слідства, а також чинити тиск на свідків.
Главу А.Улюкаєва звинувачують в отриманні хабара в розмірі двох мільйонів доларів за позитивну оцінку придбання “Роснефтью” держпакету акцій “Башнефть”. Як заявив Слідчий комітет, міністра затримали на гарячому під час отримання грошей.
Зазначається, що у суді А.Улюкаєв не визнав провину і “тимчасово утримався від показань”. При цьому він підкреслив, що має намір “максимально співпрацювати зі слідством”.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.
За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.
У свою чергу представник “Роснефти” заявив, що компанія придбала 50% акцій “Башнефть” відповідно до законодавства Росії.