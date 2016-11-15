В России главу Минэкономразвития А.Улюкаева отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Басманный суд Москвы принял решение о домашнем аресте главы Министерства экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 млн долл., передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки", - говорится в сообщении.
Просьбу о домашнем аресте следователь аргументировал тем, что глава Минэкономразвития часто бывает в зарубежных командировках и может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей.
А.Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефть". Как заявил Следственный комитет, министра задержали с поличным при получении денег.
Отмечается, что в суде А.Улюкаев не признал вину и "временно воздержался от показаний". При этом он подчеркнул, что намерен "максимально сотрудничать со следствием".
Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева.
По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.
В свою очередь представитель "Роснефти" заявил, что компания приобрела 50% акций "Башнефть" в соответствии с законодательством России.