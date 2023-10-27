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У росії дрони тричі атакували Курську АЕС - росЗМІ

Київ • УНН

 • 143831 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Безпілотники тричі спробували атакувати Курську АЕС у місті курчатові напередодні ввечері. Один із БПЛА вибухнув поруч зі складом ядерних відходів. Про це пише видання SHOT, інформує УНН.

У росії дрони тричі атакували Курську АЕС - росЗМІ

Деталі

За інформацією SHOT, перший безпілотник було виявлено приблизно о 20:20 біля КПП адміністративного комплексу АЕС. Дрон, як повідомляється, був укомплектований вибухівкою, яка не здетонувала. Її вилучили фахівці.

Другий безпілотник, за даними SHOT, впав близько 21:30 на території атомної електростанції - у зоні кінологічного містечка. БПЛА був нібито перехоплений і посаджений засобами ППО і також не здетонував. Територію падіння оточили.

Третій БПЛА було перехоплено в районі 23:40, безпілотник упав поруч зі складом ядерних відходів і вибухнув, вказали в SHOT. У результаті пошкодився фасад будівлі складу, ніхто не постраждав.

Доповнення

Інформацію про атаку на Курську АЕС активно обговорюють в соцмережах. Пишуть, що це новина з розряду про смерть володимира путіна.

“Таке враження, що атака БПЛА по Курської АЕС з одного поля, як і вигадана руснею смерть путіна. Жалко що ні, але тенденція хороша”, - написав у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Додамо 

У серпні Центр національного спротиву повідомляв, що у курській області рф росіяни готуються до евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на атомній електростанції, що в 40 км. на захід від м. курськ на березі річки Сейм.

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