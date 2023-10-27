В россии дроны трижды атаковали Курскую АЭС - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Беспилотники трижды попытались атаковать Курскую АЭС в городе курчатове накануне вечером. Один из БПЛА взорвался рядом со складом ядерных отходов. Об этом пишет издание SHOT, информирует УНН.
Детали
По информации SHOT, первый беспилотник был обнаружен примерно в 20:20 возле КПП административного комплекса АЭС. Дрон, как сообщается, был укомплектован взрывчаткой, которая не сдетонировала. Ее изъяли специалисты.
Второй беспилотник, по данным SHOT, упал около 21:30 на территории атомной электростанции - в зоне кинологического городка. БПЛА был якобы перехвачен и посажен средствами ПВО и также не сдетонировал. Территория падения была оцеплена.
Третий БПЛА был перехвачен в районе 23:40, беспилотник упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался, указали в SHOT. В результате повредился фасад здания склада, никто не пострадал.
Дополнение
Информацию об атаке на Курскую АЭС активно обсуждают в соцсетях. Пишут, что это новость из разряда о смерти владимира путина.
“Такое впечатление, что атака БПЛА по Курской АЭС из одного поля, как и выдуманная русней смерть путина. Жалко что нет, но тенденция хорошая”, - написал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Добавим
В августе Центр национального сопротивления сообщал, что в курской области рф россияне готовятся к эвакуации населения из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на атомной электростанции, что в 40 км. к западу от г. курск на берегу реки Сейм.