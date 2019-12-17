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У Росії аварійну посадку здійснив бомбардувальник Ту-22МЗ

У Росії аварійну посадку здійснив бомбардувальник Ту-22МЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Далекий бомбардувальник ВКС Росії Ту-22МЗ отримав пошкодження і загорівся при посадці в Астраханській області, повідомило російському агентству ТАСС джерело в оперативних службах регіону, пише УНН.

“Машина отримала руйнування, але їх ступінь визначатиме спеціальна комісія”, — сказав співрозмовник, уточнивши, що загоряння на літаку загашено. Зараз вирішується питання про евакуацію бомбардувальника, місце постійної дислокації якого — аеродром в Калузькій області.

Як уточнило ТАСС інше джерело в оперативних структурах, аварія сталася на закритій території Державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони РФ імені В. П. Чкалова за межами міської території.

За даними Міноборони, під час планового польоту на літаку Ту-22М3 відмовив двигун. Льотчики не постраждали, вони самостійно покинули літак і зараз знаходяться на аеродромі базування.

Як писав УНН, на початку листопада було названо причину аварійної посадки лайнера SSJ-100 у Тюмені.

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