У росії анонсували збільшення фінансування держоборонзамовлення у 1,5 раза
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. міністр оборони росії сергій шойгу анонсував збільшення фінансування держоборонзамовлення в 1,5 рази. На засіданні колегії військового відомства він заявив, що це дасть змогу забезпечити з'єднання та військові частини постійної готовності озброєнням та технікою на рівні 97%, передає УНН.
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“У наступному році з урахуванням бюджетних коштів, що додатково виділяються, обсяг фінансування держоборонзамовлення збільшується практично в 1,5 раза. Це дасть можливість забезпечити з'єднання та військові частини постійної готовності озброєнням та технікою на рівні 97%”, — сказав міністр.
Деталі
Він додав, що необхідно зберегти максимально можливий обсяг виробництва, організувати випереджаючі постачання до військ. Вжиті заходи, за його словами, дозволять забезпечити виконання держоборонзамовлення на рівні «не менше 99%».
Додамо
шойгу також заявив, що росія почала тестування нових способів бойового застосування ракетних військ та артилерії.